Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая
Совет ЕС: Переговоры лидеров Азербайджана и Армении пройдут 14 мая в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры 14 мая в Брюсселе. Встреча, инициированная Европейским союзом, проводится в рамках усилий по содействию стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами.
"Лидеры договорились вновь пересечься 14 мая 2023 года на трёхсторонней встрече в Брюсселе", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Ранее Лайф писал, что Азербайджан установил КПП в начале Лачинского коридора на границе с Арменией. Утверждается, что это сделано для "предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении".
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