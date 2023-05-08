Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры 14 мая в Брюсселе. Встреча, инициированная Европейским союзом, проводится в рамках усилий по содействию стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами.

"Лидеры договорились вновь пересечься 14 мая 2023 года на трёхсторонней встрече в Брюсселе", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.