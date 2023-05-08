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8 мая, 19:50

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 14 мая

Совет ЕС: Переговоры лидеров Азербайджана и Армении пройдут 14 мая в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры 14 мая в Брюсселе. Встреча, инициированная Европейским союзом, проводится в рамках усилий по содействию стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами.

"Лидеры договорились вновь пересечься 14 мая 2023 года на трёхсторонней встрече в Брюсселе", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

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Ранее Лайф писал, что Азербайджан установил КПП в начале Лачинского коридора на границе с Арменией. Утверждается, что это сделано для "предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении".

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Unsplash

Оксана Попова
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