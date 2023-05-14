В Кремле дали оценку отношениям России с Арменией
Песков заявил, что у отношений России и Армении блестящее будущее
Несмотря на чувствительные моменты, у партнёрских отношений РФ и Армении есть блестящее будущее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Представитель Кремля также назвал российско-турецкие отношения особыми. По его словам, у них есть глубокие исторические корни.
"Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определённые чувствительные моменты", — отметил Песков.
Напомним, премьер Армении Никол Пашинян был среди лидеров государств, которые посетили Москву 9 мая и приняли участие в праздновании Дня Победы.
ТАСС / Сергей Карпухин