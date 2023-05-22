Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ
Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает её "недействующей"
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает её "недействующей". Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдёт после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности", — сказал он.
Лайф писал, что суд в Ереване арестовал на месяц Гаяне Акопян — мать погибшего в Карабахе военного, обвиняемую в похищении сына Никола Пашиняна. Её адвокат сообщил, что решение будет обжаловано.
ТАСС / Александр Патрин