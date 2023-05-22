Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает её "недействующей". Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдёт после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности", — сказал он.