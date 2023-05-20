Суд в Ереване на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна
Суд в Ереване принял решение арестовать Гаяне Акопян — мать погибшего в Карабахе военного, которая обвиняется в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил её адвокат Ваан Ованнисян.
"Суд принял решение. Наша жалоба о неправомерности задержания отклонена. Ходатайство следствия одобрено. Принято решение об аресте на месяц", — приводит его слова РИА "Новости".
Адвокат добавил, что решение суда будет обжаловано. По его словам, Акопян продолжает голодовку.
Напомним, 17 мая армянские активисты из организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Нагорном Карабахе солдат, напали на сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна и попытались увезти его в неизвестном направлении.
ТАСС / Александр Патрин