Суд в Ереване на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна

Суд в Ереване принял решение арестовать Гаяне Акопян — мать погибшего в Карабахе военного, которая обвиняется в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил её адвокат Ваан Ованнисян.

"Суд принял решение. Наша жалоба о неправомерности задержания отклонена. Ходатайство следствия одобрено. Принято решение об аресте на месяц", — приводит его слова РИА "Новости".

Адвокат добавил, что решение суда будет обжаловано. По его словам, Акопян продолжает голодовку.