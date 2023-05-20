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20 мая, 12:59

Суд в Ереване на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна

Суд в Ереване принял решение арестовать Гаяне Акопян — мать погибшего в Карабахе военного, которая обвиняется в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил её адвокат Ваан Ованнисян.

"Суд принял решение. Наша жалоба о неправомерности задержания отклонена. Ходатайство следствия одобрено. Принято решение об аресте на месяц", — приводит его слова РИА "Новости".

Адвокат добавил, что решение суда будет обжаловано. По его словам, Акопян продолжает голодовку.

Пашинян и Алиев назначили ещё одну встречу

Пашинян и Алиев назначили ещё одну встречу

Напомним, 17 мая армянские активисты из организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Нагорном Карабахе солдат, напали на сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна и попытались увезти его в неизвестном направлении.

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ТАСС / Александр Патрин

Светлана Оперук
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