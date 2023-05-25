Пашинян: Ереван и Баку договорились взаимно признать территориальную целостность
Власти Армении и Азербайджана достигли взаимной договорённости о признании территориальной целостности. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Баку и Ереваном. Российский лидер Владимир Путин назвал важной договорённость этих стран о признании целостности. По его словам, это база для достижения согласия в других вопросах, которые тоже значимы.
Напомним, 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении достигли прогресса по мирному договору. А 22 мая Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана. Армения также готова обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами. При этом армянский премьер допустил выход Еревана из ОДКБ.