Пашинян: Ереван и Баку договорились взаимно признать территориальную целостность

Власти Армении и Азербайджана достигли взаимной договорённости о признании территориальной целостности. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — сказал он.