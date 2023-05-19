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19 мая, 13:48

Лавров заявил о сближении позиций Еревана и Баку по мирному договору

Лавров: Главы МИД Азербайджана и Армении достигли прогресса по мирному договору

На переговорах в Москве главы МИД Азербайджана и Армении достигли значительного прогресса в обсуждении мирного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению", — отметил глава дипломатического ведомства.

Он добавил, что о результатах двусторонней встречи между министрами Армении и Азербайджана расскажут позднее. Лавров также подчеркнул, что Россия продолжит усилия по нормализации отношений между двумя странами и выполнению всех положений трёхсторонних заявлений.

Пашинян и Алиев назначили ещё одну встречу

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат о возможности контактов лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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