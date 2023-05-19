В Кремле ответили на вопрос о возможности саммита России, Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат о возможности контактов лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Так в беседе с журналистами он ответил на вопрос о перспективах проведения трёхстороннего саммита 25 мая в Москве.

"На следующей неделе, действительно, мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Там будет и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве", — отметил Песков.