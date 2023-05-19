В Кремле ответили на вопрос о возможности саммита России, Армении и Азербайджана
Песков: Кремль своевременно сообщит о контактах Путина, Алиева и Пашиняна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат о возможности контактов лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Так в беседе с журналистами он ответил на вопрос о перспективах проведения трёхстороннего саммита 25 мая в Москве.
"На следующей неделе, действительно, мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Там будет и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве", — отметил Песков.
По его словам, в Кремле рассчитывают, что и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и армянский премьер Никол Пашинян будут в российской столице.
Напомним, что 11 мая Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в провокациях. В Ереване сообщили о четырёх раненых, в Баку — об одном погибшем. Кремль призвал стороны к сдержанности.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ