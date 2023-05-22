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22 мая, 11:37

Кремль напомнил об успехах ОДКБ в ответ на раздумья Армении о выходе из организации

Песков заявил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по ОДКБ

<p>Встреча лидеров ОДКБ в Ереване. Обложка © LIFE</p>

Встреча лидеров ОДКБ в Ереване. Обложка © LIFE

Москва продолжит диалог с Ереваном по теме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В России эту организацию считают эффективной и имеющей потенциал к развитию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван выйдет из ОДКБ, если посчитает организацию "недееспособной".

"Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ", — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что ранее ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях. По его словам, организация имеет авторитет среди стран-участниц и потенциал для дальнейшего развития.

Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану

Пашинян согласился отдать Нагорный Карабах Азербайджану

Напомним, ранее премьер Армении Пашинян допустил выход страны из ОДКБ. При этом ещё в апреле он заявлял о готовности Еревана разместить миссию организации в республике и отмечал, что ожидания от неё выше, чем от ЕС.

Александр Юнашев
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