В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС
В Кремле началась встреча руководителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания запланированы в узком и расширенном форматах.
Встреча руководителей стран Евразийского экономического союза. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
Саммит начался с церемонии фотографирования президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясникова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся по видеосвязи.
Начало заседания. Видео © LIFE
Ранее в Кремле сообщали о том, что Владимир Путин увидится с коллегами в рамках двусторонних встреч. Планируются две отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым, а после — трёхсторонние переговоры. По итогам саммита ожидается подписание документов между руководителями стран. Президент РФ ранее заявил о том, что на заседании будут приняты решения по дальнейшему углублению интеграции стран ЕАЭС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что на глобальной арене сейчас происходят глубокие и фундаментальные изменения. Он сказал об этом, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.
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