В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС

В Кремле началась встреча руководителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания запланированы в узком и расширенном форматах.

Встреча руководителей стран Евразийского экономического союза. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Саммит начался с церемонии фотографирования президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясникова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся по видеосвязи.

Начало заседания. Видео © LIFE

Ранее в Кремле сообщали о том, что Владимир Путин увидится с коллегами в рамках двусторонних встреч. Планируются две отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым, а после — трёхсторонние переговоры. По итогам саммита ожидается подписание документов между руководителями стран. Президент РФ ранее заявил о том, что на заседании будут приняты решения по дальнейшему углублению интеграции стран ЕАЭС.