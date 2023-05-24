Путин: На глобальной арене происходят глубокие и фундаментальные перемены
На глобальной арене сейчас происходят глубокие и фундаментальные изменения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.
"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены", — отметил глава государства.
Как указал Путин, всё больше и больше стран сейчас берут курс на укрепление национального суверенитета, а также проведение независимой внутренней и внешней политики.
Ранее Путин, выступая на этом же заседании, заявил, что "обвальный" сценарий для российской экономики явно уже не случится. Он также отметил, что общий ВВП Евразийского экономического союза за 2022 год сократился всего на 1,6%, хотя в мировой экономике было множество масштабных кризисных явлений.