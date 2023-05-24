Путин: На глобальной арене происходят глубокие и фундаментальные перемены

На глобальной арене сейчас происходят глубокие и фундаментальные изменения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.

"Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены", — отметил глава государства.

Как указал Путин, всё больше и больше стран сейчас берут курс на укрепление национального суверенитета, а также проведение независимой внутренней и внешней политики.