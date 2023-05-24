"Цифры говорят сами за себя": Путин исключил "обвальный" сценарий для экономики России
Путин: "Обвальный" сценарий для российской экономики явно уже не произойдёт
Сценарий, по которому западные аналитики предрекали обвал российской экономики, явно уже не сбудется. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.
Глава государства отметил, что общий ВВП Евразийского экономического союза за прошедший год сократился всего на 1,6%, хотя в мировой экономике было множество масштабных кризисных явлений, также присутствовали большие геополитические риски и фактор неопределённости. А ведь некоторые "эксперты за бугром", как напомнил Путин, уверяли, что из-за этого экономику России ждёт "обвальный сценарий".
"Цифры говорят сами за себя. <...> Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдёт", — подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что экономика России начала развиваться по принципиально новой модели. В новых условиях, которые сложились в стране с началом СВО на Украине, всё более востребованной становится активная позиция бизнес-сообщества и отечественных промышленников, подчеркнул российский лидер.
Telegram / Кремль. Новости