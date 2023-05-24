"Цифры говорят сами за себя": Путин исключил "обвальный" сценарий для экономики России

Сценарий, по которому западные аналитики предрекали обвал российской экономики, явно уже не сбудется. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.

Глава государства отметил, что общий ВВП Евразийского экономического союза за прошедший год сократился всего на 1,6%, хотя в мировой экономике было множество масштабных кризисных явлений, также присутствовали большие геополитические риски и фактор неопределённости. А ведь некоторые "эксперты за бугром", как напомнил Путин, уверяли, что из-за этого экономику России ждёт "обвальный сценарий".

"Цифры говорят сами за себя. <...> Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдёт", — подчеркнул президент.