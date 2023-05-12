Центробанк подготовил сценарий восстановления экономики за два года

Спад ВВП России в первом квартале 2023 года составил всего 2,3% в годовом выражении, а во втором квартале ожидается рост сразу на 4,2%. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на доклад Банка России о денежно-кредитной политике на ближайшие два года.

Как отметили в регуляторе, низкий уровень безработицы, а также высокая активность потребителей и инвесторов позволяют улучшить прогноз темпа прироста ВВП в 2023 году до 0,5–2,0%. При этом главной силой, которая будет обеспечивать развитие экономики, в 2023 году станет потребительский спрос, а в 2024-м — инвестиции за прошедшие два года.

Вместе с тем в Центробанке считают, что и в 2024 году российская экономика продолжит развиваться и уже к 2025 году темп прироста ВВП будет на уровне 1,5–2,5%.