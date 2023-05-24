Путин: Россия всегда выполняет договорённости в полном объёме и в срок

Россия подходит к взаимодействию с другими странами добросовестно и ответственно. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам российского лидера, наши западные оппоненты пытаются уговорами и шантажом заставить многих наших партнёров свернуть выгодное сотрудничество с нашей страной. При этом Запад совершенно не волнует, какие убытки это принесёт соответствующим государствам и их народам.

"Россия в этой связи всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами, и мы выполняем договорённости в полном объёме и в срок", — подчеркнул российский лидер.