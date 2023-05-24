Путин: Украина называет нас агрессором, а сама кассирует деньги за транзит

Украина называет Россию агрессором, а сама продолжает кассировать деньги за транзит энергоресурсов в Европу. На этот факт обратил внимание президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Комментируя тему энергокризиса, он напомнил, что началось всё далеко не из-за России, которая всегда выполняла свои контрактные обязательства.

"Кто виноват в этом кризисе? "Северный поток — 1" — взорвали, "Северный поток — 2" — не открыли, маршрут "Ямал – Европа" через Польшу — закрыли. Мы, что ли, закрыли? Они закрыли. Две нитки газопровода через Украину. Одну из них Украина закрыла, не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит", — обратил внимание Владимир Путин.