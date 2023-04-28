КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 16:25

Путин разрешил поставки нефти дружественным странам вне зависимости от потолка

Президент РФ Владимир Путин разрешил поставки российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны вне зависимости от ценового потолка, который ранее ввёл ряд государств. Соответствующий документ, подписанный Путиным, опубликован на портале правовой информации.

"Действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключёнными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров РФ в области поставок нефти с государствами, не включёнными в утверждённый Правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", — говорится в документе.

Путин сообщил, что Россия ничего не теряет от введения потолка цен на нефть

Путин сообщил, что Россия ничего не теряет от введения потолка цен на нефть

Напомним, ранее страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также ценовой потолок коснулся и поставок топлива из России, размер был определён на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. После этого Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Речь в нём идёт о запрете поставлять российское топливо в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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