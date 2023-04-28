Путин разрешил поставки нефти дружественным странам вне зависимости от потолка

"Действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключёнными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров РФ в области поставок нефти с государствами, не включёнными в утверждённый Правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", — говорится в документе.

Напомним, ранее страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также ценовой потолок коснулся и поставок топлива из России, размер был определён на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. После этого Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Речь в нём идёт о запрете поставлять российское топливо в страны, которые присоединились к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых этот потолок прописан.