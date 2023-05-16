Медведев после денонсации ДОВСЕ припомнил Макрону слова о "поражении" России
Медведев: Россия после денонсации ДОВСЕ может размещать оружие там, где хочет
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятие Государственной думой закона о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Политик поддержал это решение, напомнив, что фактически данное соглашение утратило силу для России ещё в 2007 году.
"Туда ему (договору. — Прим. Лайфа) и дорога... Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы", — отметил Медведев в телеграм-канале.
Зампред Совбеза добавил, что РФ будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения. Также Медведев ещё раз прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заявил о "геополитическом поражении" России на Украине.
"Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России", — заключил политик.
Напомним, сегодня, 16 мая, Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, для полного завершения выхода из ДОВСЕ потребуется около шести месяцев. О планах Москвы денонсировать договор стало известно 10 мая после публикации соответствующего указа президента России Владимира Путина. Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём. За восемь лет до этого, в 2007 году, РФ объявила мораторий на исполнение условий соглашения.