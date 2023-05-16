Медведев после денонсации ДОВСЕ припомнил Макрону слова о "поражении" России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятие Государственной думой закона о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Политик поддержал это решение, напомнив, что фактически данное соглашение утратило силу для России ещё в 2007 году.

"Туда ему (договору. — Прим. Лайфа) и дорога... Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы", — отметил Медведев в телеграм-канале.

Зампред Совбеза добавил, что РФ будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения. Также Медведев ещё раз прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заявил о "геополитическом поражении" России на Украине.