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16 мая, 10:59

Медведев после денонсации ДОВСЕ припомнил Макрону слова о "поражении" России

Медведев: Россия после денонсации ДОВСЕ может размещать оружие там, где хочет

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятие Государственной думой закона о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Политик поддержал это решение, напомнив, что фактически данное соглашение утратило силу для России ещё в 2007 году.

"Туда ему (договору. — Прим. Лайфа) и дорога... Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы", — отметил Медведев в телеграм-канале.

Зампред Совбеза добавил, что РФ будет максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники, а также средств поражения. Также Медведев ещё раз прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заявил о "геополитическом поражении" России на Украине.

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"Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России", — заключил политик.

Напомним, сегодня, 16 мая, Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, для полного завершения выхода из ДОВСЕ потребуется около шести месяцев. О планах Москвы денонсировать договор стало известно 10 мая после публикации соответствующего указа президента России Владимира Путина. Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём. За восемь лет до этого, в 2007 году, РФ объявила мораторий на исполнение условий соглашения.

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Vk / Дмитрий Медведев

Никита Никонов
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