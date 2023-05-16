Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ

"Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности России", — сказал глава Комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Напомним, 10 мая стало известно, что Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте вопроса о денонсации ДОВСЕ. Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.