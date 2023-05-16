Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ
ГД приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе
Государственная дума во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
"Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности России", — сказал глава Комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Для полного завершения выхода из ДОВСЕ потребуется около шести месяцев, заявил на заседании Думы замглавы МИД России Сергей Рябков.
Напомним, 10 мая стало известно, что Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте вопроса о денонсации ДОВСЕ. Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.
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