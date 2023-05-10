Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан ещё в 1990 году. Соответствующий вывод можно сделать из указа российского президента, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, документ подразумевает назначение замглавы МИД Сергея Рябкова представителем Владимира Путина в парламенте при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", — говорится в документе.