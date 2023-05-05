КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 21:52

Рябков: Отношения РФ и США находятся на грани вооружённого конфликта

Отношения между Россией и США близки к началу открытого вооружённого конфликта, но Москва делает всё возможное, чтобы он не случился. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооружённого конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти", пояснил замглавы МИД РФ в эфире Первого канала.

Рябков указал на готовность России любыми средствами защищать безопасность страны

Рябков указал на готовность России любыми средствами защищать безопасность страны

Также Рябков добавил, что контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости. По словам дипломата, каналы существуют и страны контактируют в том числе на политическом уровне на высоких этажах.

Москва считает необъяснимым то, с какой злостью Вашингтон действует в отношении России в тот момент, когда необходимо задуматься о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и территории новых регионов РФ. Рябков добавил, что Россия призывает американскую сторону образумиться.

Директор разведки США оценила риск применения Россией ядерного оружия на Украине

Директор разведки США оценила риск применения Россией ядерного оружия на Украине

Ранее глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что риски прямого военного столкновения России с Соединёнными Штатами неуклонно растут. По его словам, если США будут по-прежнему идти "курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооружённому конфликту", то судьбу ДСНВ можно считать предрешённой.

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Telegram / МИД России

Юлия Коновалова
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