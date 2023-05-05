Рябков: Отношения РФ и США находятся на грани вооружённого конфликта

Отношения между Россией и США близки к началу открытого вооружённого конфликта, но Москва делает всё возможное, чтобы он не случился. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооружённого конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти", — пояснил замглавы МИД РФ в эфире Первого канала.

Также Рябков добавил, что контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости. По словам дипломата, каналы существуют и страны контактируют в том числе на политическом уровне на высоких этажах.

Москва считает необъяснимым то, с какой злостью Вашингтон действует в отношении России в тот момент, когда необходимо задуматься о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и территории новых регионов РФ. Рябков добавил, что Россия призывает американскую сторону образумиться.