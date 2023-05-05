Рябков указал на готовность России любыми средствами защищать безопасность страны

Россия готова использовать все средства, чтобы не допустить посягательства на безопасность страны и её руководства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому", — пояснил замминистра в эфире Первого канала.

По словам Рябкова, "любой здравомыслящий человек в любой стране поймёт, <…> что США продолжают эскалационный курс и используют своих подопечных в Киеве для организации и осуществления всё более вызывающих и всё более опасных провокационных действий". Вашингтон может отрицать ответственность и сопричастность к произошедшему, но это никого не убеждает в обратном, указал дипломат.