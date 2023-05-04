Директор разведки США оценила риск применения Россией ядерного оружия на Украине

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс выразила большие сомнения по поводу возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Своим мнением она поделилась на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената.

"Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", — ответила Хейнс на соответствующий вопрос.