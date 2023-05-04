Директор разведки США оценила риск применения Россией ядерного оружия на Украине
Глава разведки США Хейнс: Применение Россией ядерного оружия маловероятно
Директор национальной разведки США Эврил Хейнс выразила большие сомнения по поводу возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Своим мнением она поделилась на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената.
"Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", — ответила Хейнс на соответствующий вопрос.
Условия, при которых российская сторона может применить оружие массового поражения, прописаны в ядерной доктрине РФ. Ключевое из них – угроза самому существованию государства, напомнил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что странам Запада следует понимать правила Москвы.
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