КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 18:53

Директор разведки США оценила риск применения Россией ядерного оружия на Украине

Глава разведки США Хейнс: Применение Россией ядерного оружия маловероятно

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс выразила большие сомнения по поводу возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Своим мнением она поделилась на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената.

"Что касается разведсообщества, мы считаем, что это очень маловероятно", — ответила Хейнс на соответствующий вопрос.

Кремль коротко и ясно ответил на упрёк США о моратории на ядерные испытания

Кремль коротко и ясно ответил на упрёк США о моратории на ядерные испытания

Условия, при которых российская сторона может применить оружие массового поражения, прописаны в ядерной доктрине РФ. Ключевое из них – угроза самому существованию государства, напомнил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что странам Запада следует понимать правила Москвы.

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Ольга Платонова
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