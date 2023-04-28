Кремль коротко и ясно ответил на упрёк США о моратории на ядерные испытания

На сегодняшний день все стороны выполняют мораторий на испытания ядерного оружия. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова посла США в РФ Линн Трейси о том, что Штаты полностью соблюдают это эмбарго и призывают все страны к тому же.