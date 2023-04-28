Кремль коротко и ясно ответил на упрёк США о моратории на ядерные испытания
Песков: Сейчас все страны придерживаются моратория на испытания ядерного оружия
На сегодняшний день все стороны выполняют мораторий на испытания ядерного оружия. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова посла США в РФ Линн Трейси о том, что Штаты полностью соблюдают это эмбарго и призывают все страны к тому же.
"В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать", — прокомментировал на брифинге Песков высказывание Трейси.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне "Знание.Первые" рассказал, какое значение ядерное оружие имеет для России. Также политик назвал лукавством разговоры об экологии на фоне угрозы ядерной войны.
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