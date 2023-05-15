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14 мая, 23:18

Рябков заявил о противоречии ДОВСЕ интересам безопасности России

Замглавы МИД Рябков: ДОВСЕ не соответствует интересам безопасности РФ

Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) противоречит интересам безопасности России. Об этом "Парламентской газете" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что на архитектуру безопасности в Европе отрицательно повлияли враждебные по отношению к России действия стран НАТО и их клиентов. Соответственно, выход Москвы из договора никак не усугубил ситуацию.

"В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто ещё надеялся вернуть Россию в договор. ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придётся теперь признать и на Западе", — подчеркнул Рябков.

В Госдуме возложили на НАТО вину за денонсацию Договора об обычных вооружённых силах в Европе

В Госдуме возложили на НАТО вину за денонсацию Договора об обычных вооружённых силах в Европе

Напомним, 10 мая в Госдуму России был внесён проект документа о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Фактически Россия уже приостановила участие в ДОВСЕ. Дело в том, что изначально договор был подписан в Париже в 1990 году, однако спустя девять лет в рамках саммита ОБСЕ, который проходил в Турции, был заключён новый вариант договора.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Анатолий Симоненко
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