Рябков заявил о противоречии ДОВСЕ интересам безопасности России
Замглавы МИД Рябков: ДОВСЕ не соответствует интересам безопасности РФ
Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) противоречит интересам безопасности России. Об этом "Парламентской газете" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что на архитектуру безопасности в Европе отрицательно повлияли враждебные по отношению к России действия стран НАТО и их клиентов. Соответственно, выход Москвы из договора никак не усугубил ситуацию.
"В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто ещё надеялся вернуть Россию в договор. ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придётся теперь признать и на Западе", — подчеркнул Рябков.
Напомним, 10 мая в Госдуму России был внесён проект документа о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Фактически Россия уже приостановила участие в ДОВСЕ. Дело в том, что изначально договор был подписан в Париже в 1990 году, однако спустя девять лет в рамках саммита ОБСЕ, который проходил в Турции, был заключён новый вариант договора.
ТАСС / Новодережкин Антон