Рябков заявил о противоречии ДОВСЕ интересам безопасности России

Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) противоречит интересам безопасности России. Об этом "Парламентской газете" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что на архитектуру безопасности в Европе отрицательно повлияли враждебные по отношению к России действия стран НАТО и их клиентов. Соответственно, выход Москвы из договора никак не усугубил ситуацию.

"В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто ещё надеялся вернуть Россию в договор. ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придётся теперь признать и на Западе", — подчеркнул Рябков.