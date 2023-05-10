Законопроект о денонсации ДОВСЕ внесли в Госдуму

Фактически Россия уже приостановила участие в ДОВСЕ. Дело в том, что изначально договор был подписан в Париже в 1990 году, однако спустя девять лет в рамках саммита ОБСЕ, который проходил в Турции, был заключён новый вариант договора. Ратифицировали его лишь четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия объявила, что временно прекращает участие в ДОВСЕ до тех пор, пока члены НАТО не ратифицируют адаптированный договор и не начнут выполнять его положения. А весной 2015-го Москва вышла из договора, заявив, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.