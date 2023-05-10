Слуцкий: Госдума может рассмотреть денонсацию ДОВСЕ 16 мая

Госдума в следующий вторник на пленарном заседании может рассмотреть вопрос о денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Не исключаю, что это будет во вторник, 16-го [числа]", — сказал он.