Слуцкий: Госдума может рассмотреть денонсацию ДОВСЕ 16 мая
Госдума в следующий вторник на пленарном заседании может рассмотреть вопрос о денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Не исключаю, что это будет во вторник, 16-го [числа]", — сказал он.
Напомним, что о намерении России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно сегодня. Согласно опубликованному указу, президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте вопроса о денонсации ДОВСЕ. Он был подписан 19 ноября 1990 года.
ТАСС / Сергей Карпухин