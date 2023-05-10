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Регион
Опубликовано 10 мая 2023, 13:48

Слуцкий: Госдума может рассмотреть денонсацию ДОВСЕ 16 мая

Госдума в следующий вторник на пленарном заседании может рассмотреть вопрос о денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Не исключаю, что это будет во вторник, 16-го [числа]", сказал он.

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Напомним, что о намерении России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно сегодня. Согласно опубликованному указу, президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте вопроса о денонсации ДОВСЕ. Он был подписан 19 ноября 1990 года.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
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