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Опубликовано 10 мая 2023, 17:31

В Госдуме возложили на НАТО вину за денонсацию Договора об обычных вооружённых силах в Европе

Депутат Толмачёв назвал обоснованным и справедливым шагом денонсацию ДОВСЕ

Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), изначально разработанный для сохранения мира на континенте, за десятилетия на фоне перемен в геополитике перестал решать те задачи, ради которых его подписывали. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя указ президента РФ Владимира Путина денонсировать соглашение.

По оценке парламентария, НАТО уже давно фактически не исполняет свои обязательства по договору и использует союзников для обхода соглашения.

"Пользуясь меняющимся статусом ряда стран, которые некогда входили в состав Организации Варшавского договора (ОВД. — Прим. Лайфа) и Советского Союза, НАТО использует, например, Прибалтику и Украину как "серую зону" для поставок и размещения какого угодно оружия, проводит опасные эксперименты с вирусами. Принципы взаимного уважения и общих целей — мира на земле — Западом попраны, обязательства им вероломно нарушены. НАТО глумится над договорами, над собственными обещаниями", — объяснил Толмачёв.

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Собеседник Лайфа считает, что денонсация ДОВСЕ — это обоснованный и справедливый шаг со стороны Москвы в текущих условиях, когда идёт специальная военная операция, а Украину накачали западной военной техникой. Запад давно утратил любое доверие, особенно в том, что касается укрепления мира на земле, указал Толмачёв.

"Мы же действуем в правовом поле. Проще говоря, не врём в глаза партнёрам, а открыто сообщаем, что не можем больше исполнять договор, который используется в качестве прикрытия для откровенно враждебных действий", — резюмировал депутат Госдумы.

Политолог Александр Асафов в свою очередь уточнил, что РФ приостановила действие договора ещё в 2007 году. По его словам, и тогда было ясно, что ДОВСЕ нарушает суверенитет России.

"Этот договор нарушает, безусловно, суверенитет России в части, например, нераспространения НАТО. А в нынешних обстоятельствах — с учётом поставок вооружения Украине — он вовсе потерял всякий смысл, поэтому, собственно, Россия завершает процедуру, которую нужно было завершить достаточно давно", — пояснил эксперт.

Асафов заключил, что никакого влияния на нынешнюю ситуацию это решение не имеет, это просто формальное, нормативное действие.

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Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.

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Ольга Годуненко
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