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16 апреля, 22:46

В МИД РФ назвали условия для сохранения СНВ-3

МИД РФ: Для сохранения СНВ-3 необходимо выполнение ряда условий от США

Россия поддерживает стремление США сохранить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), однако необходимо соблюдение ряда определённых условий, которые известны американской стороне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора", цитирует ведомство газета "Известия".

Москва была бы открыта к возможности рассмотреть возвращение к полноформатной реализации ДСНВ только при соблюдении Вашингтоном этого принципиального условия, указали в МИД.

Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ, заявили в МИД

Россия письменно уведомила США о позиции по ДСНВ, заявили в МИД

Также российская сторона хотела бы решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Америкой технической стороны договора. Кроме того, потребовалось бы установить совокупный ядерный арсенал США, Великобритании и Франции, являющихся союзниками по Североатлантическому блоку.

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. При этом в МИД РФ не исключили возвращения к диалогу, однако только при условии, если власти США сделают шаги по деэскалации.

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Минобороны России

Юлия Коновалова
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