В МИД РФ назвали условия для сохранения СНВ-3

Россия поддерживает стремление США сохранить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), однако необходимо соблюдение ряда определённых условий, которые известны американской стороне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора", — цитирует ведомство газета "Известия".

Москва была бы открыта к возможности рассмотреть возвращение к полноформатной реализации ДСНВ только при соблюдении Вашингтоном этого принципиального условия, указали в МИД.