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24 мая, 19:31

Лайф узнал меню кремлёвского ужина для лидеров второго Евразийского форума

Лайф узнал, чем угощали лидеров второго Евразийского форума в Кремле

Для лидеров второго Евразийского экономического форума подготовили ужин в Кремле. Лайф узнал, что входило в состав меню, а также какими блюдами и напитками потчевали участников мероприятия.

Меню кремлёвского ужина для лидеров второго Евразийского форума. Фото © LIFE

Меню кремлёвского ужина для лидеров второго Евразийского форума. Фото © LIFE

Так, на ужин в качестве закусок были поданы лосось с салатом из авокадо и сочный рулет из баклажанов с ягнёнком с томатным соусом. Украсили меню питательный сырный крем-суп с гренками и освежающий щербет из лайма. На выбор было представлено основное блюдо — либо затейливо приготовленная ледяная рыба с пюре из пастернака, либо стейк из телятины с картофелем и перечным соусом. На десерт подали нежное пирожное "Два шоколада".

Путин: На глобальной арене происходят глубокие и фундаментальные перемены

Путин: На глобальной арене происходят глубокие и фундаментальные перемены

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин, выступая на этом же заседании, заявил, что "обвальный" сценарий для российской экономики явно уже не случится. Он также отметил, что общий ВВП Евразийского экономического союза за 2022 год сократился всего на 1,6%, хотя в мировой экономике было множество масштабных кризисных явлений.

Обложка ©

kremlin.ru

Арина Родионова
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