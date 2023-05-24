Лайф узнал меню кремлёвского ужина для лидеров второго Евразийского форума

Для лидеров второго Евразийского экономического форума подготовили ужин в Кремле. Лайф узнал, что входило в состав меню, а также какими блюдами и напитками потчевали участников мероприятия.

Меню кремлёвского ужина для лидеров второго Евразийского форума. Фото © LIFE

Так, на ужин в качестве закусок были поданы лосось с салатом из авокадо и сочный рулет из баклажанов с ягнёнком с томатным соусом. Украсили меню питательный сырный крем-суп с гренками и освежающий щербет из лайма. На выбор было представлено основное блюдо — либо затейливо приготовленная ледяная рыба с пюре из пастернака, либо стейк из телятины с картофелем и перечным соусом. На десерт подали нежное пирожное "Два шоколада".