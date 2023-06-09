Без галстуков и с фруктами: Опубликовано видео с неформальной встречи Путина и Лукашенко
Кремль опубликовал кадры неформальной встречи президентов Путина и Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин проводит встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсуждают наиболее важные вопросы двустороннего и международного сотрудничества в неформальной обстановке в Сочи. Пресс-служба Кремля поделилась кадрами встречи.
Опубликованы кадры неформальной встречи президентов Путина и Лукашенко в Сочи. Видео © Пресс-служба Кремля
Российский лидер отметил, что им с Лукашенко "есть о чём поговорить". Это и вопросы безопасности, и экономического взаимодействия.
Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, работает в Сочи. Здесь он проведёт встречу не только с Александром Лукашенко, но и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
LIFE