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9 июня, 11:42

Без галстуков и с фруктами: Опубликовано видео с неформальной встречи Путина и Лукашенко

Кремль опубликовал кадры неформальной встречи президентов Путина и Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин проводит встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсуждают наиболее важные вопросы двустороннего и международного сотрудничества в неформальной обстановке в Сочи. Пресс-служба Кремля поделилась кадрами встречи.

Опубликованы кадры неформальной встречи президентов Путина и Лукашенко в Сочи. Видео © Пресс-служба Кремля

Российский лидер отметил, что им с Лукашенко "есть о чём поговорить". Это и вопросы безопасности, и экономического взаимодействия.

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Напомним, президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, работает в Сочи. Здесь он проведёт встречу не только с Александром Лукашенко, но и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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LIFE

Марина Калегина
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