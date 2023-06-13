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13 июня, 06:45

Любитель айрана устроил диверсию на железной дороге в Подмосковье

SHOT: Полиция ищет диверсанта, который поджёг релейный шкаф на ж/д под Чеховом

Неизвестный в ночь на 11 июня поджёг релейный шкаф в Чеховском районе Московской области. Полиция разыскивает диверсанта, пишет телеграм-канал SHOT.

Пожар на железной дороге возле посёлка Чепелёво увидел машинист поезда Москва – Анапа на 67-м километре перегона Столбовая – Чехов и сразу же доложил в экстренные службы. Релейный шкаф успел выгореть полностью. На месте происшествия обнаружены три окурка, пустая пачка из-под сигарет, антивандальные замки, а также этикетка от бутылки с айраном. Правоохранители завели уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, а диверсанту теперь грозит до года лишения свободы.

До 20 лет грозит задержанному за диверсию на ж/д путях подмосковному бармену

До 20 лет грозит задержанному за диверсию на ж/д путях подмосковному бармену

Ранее в Челябинске задержали по горячим следам 27-летнего мужчину за поджог двух релейных шкафов на ж/д. Ему грозит до 20 лет колонии.

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Freepik / wirestock

Светлана Оперук
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