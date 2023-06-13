Любитель айрана устроил диверсию на железной дороге в Подмосковье

Пожар на железной дороге возле посёлка Чепелёво увидел машинист поезда Москва – Анапа на 67-м километре перегона Столбовая – Чехов и сразу же доложил в экстренные службы. Релейный шкаф успел выгореть полностью. На месте происшествия обнаружены три окурка, пустая пачка из-под сигарет, антивандальные замки, а также этикетка от бутылки с айраном. Правоохранители завели уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, а диверсанту теперь грозит до года лишения свободы.