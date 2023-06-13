Юрист объяснила, когда с авиакомпании можно смело требовать компенсацию

Клиенту авиакомпании важно знать свои права и помнить, за что в ситуациях, когда ему были причинены ущерб или даже банальные неудобства, он вправе требовать компенсацию. Арбитражный управляющий, юрист Анна Хрусталёва в беседе с Лайфом подробно рассказала, на какие же преференции могут рассчитывать пассажиры.

Как она отметила, самой распространённой причиной взыскания компенсации с авиакомпании является задержка прибытия или отправки рейсов. По закону предусмотрена компенсация в размере 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% от стоимости авиабилета. Однако в штрафных целях МРОТ равен всего 100 рублям, то есть за каждый час задержки можно получить только 25 рублей. Также, по словам нашей собеседницы, пассажир имеет право требовать неустойку в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, но не более полной стоимости билета.

"Для получения компенсации при задержке отправки или прибытия рейса необходимо, чтобы причиной задержки являлась вина авиакомпании. К таким случаям можно отнести неготовность самолёта или его экипажа к перелёту, перепродажу мест на рейсе, изменение расписания рейса, отмену рейса из-за нерентабельности. Если рейс отложен из-за снегопада, то компенсацию взыскать не получится", — подчеркнула Хрусталёва.

Юрист Анна Хрусталёва. Фото © Предоставлено Лайфу

Также не менее распространённой причиной для требования компенсации является утрата или повреждение багажа, задержка его выдачи. Согласно законодательству, при задержке отправки багажа пассажир может взыскать 25% от МРОТ, но не более 50% от стоимости билета. Если же багаж был утрачен, то авиакомпания обязана компенсировать стоимость утраченных вещей, но не более 600 рублей за один килограмм вещей. Поэтому эксперт рекомендует заранее позаботиться о ценном грузе.

В заключение Хрусталёва напомнила, что у пассажира есть от шести месяцев до двух лет, чтобы обратиться с претензией в авиакомпанию. При этом лучше заранее заручиться поддержкой квалифицированного юриста, который поможет грамотно составить заявление и будет представлять интересы клиента при общении с представителями авиакомпании или, если потребуется, в суде.