Юрист раскрыл, на сколько в РФ законно отключать воду: привычные 10 дней покажутся вам сказкой

Законно отключать воду в домах из-за ремонта труб управляющие компании могут как на 10, так и на 15 дней — это зависит от состояния системы жилищно-коммунального хозяйства в конкретном регионе. О сроках и нормах рассказал в беседе с URA.ru юрист, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин.

"В Москве 10 дней, в каких-то регионах 15, где-то 21. В советское время и в 90-е годы было почти 30 дней. Всё зависит от региона. То есть он, исходя из состояния своей системы ЖКХ, труб, устанавливает этот срок. Если состояние хорошее, присутствует большой процент надёжных, обновлённых труб, тогда он сокращается", — объяснил юрист.

По словам Крохина, комитет ТПП рассчитывает, что "в Москве, Московской области, в Черноморской агломерации, там, где новое строительство, где идёт модернизация сетевого хозяйства", этот срок может составить восемь или даже пять дней.

"Сейчас существуют технологии, новые материалы, условно говоря, синтетические трубы, которые могут лежать в земле от 50 до 100 лет, как заявляют производители. Даже если они будут находиться там 50 лет и будут повреждаться, при большом их количестве можно не отключать. По таким трубам идёт робот, который может диагностировать дефекты дистанционно, и место повреждения находится очень быстро. Можно выявить за один-два дня. Но для того чтобы это стало реальностью, необходимы большие инвестиции", — сказал специалист.