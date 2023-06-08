Эксперты оценили возможность сократить сроки отключения горячей воды до 3 дней

Сократить срок отключения горячей воды летом в российских городах до трёх дней невозможно, считают эксперты. Так, по словам директора партнёрства "Национального жилищного конгресса" Татьяны Вепрецкой, далеко не всегда плановые работы удаётся провести в столь сжатые сроки, а их длительность зависит от объёма стоящих перед рабочими задач.

"Обычно это время занимает от трёх дней до нескольких месяцев", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Как отметил эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук, сегодняшние сроки оптимальны и зависят, помимо прочего, от состояния коммунальных сетей и квалификации сотрудников. Он добавил, что в регионах на это может уходить больше времени из-за состояния коммуникаций.

"Так как в Москве хорошие коммунальные сети, соответственно, происходит меньше прорывов. Кроме того, в случае аварий, бригады, обладающие хорошим оборудованием, быстрее их устраняют. В других же городах и регионах не везде такая ситуация, поэтому объективно нельзя уменьшить сроки проведения работ", — заключил Склянчук.