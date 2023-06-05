Россиянам рассказали, за какую коммуналку можно не платить в отпуске

За некоторые услуги ЖКХ во время отпуска можно не платить. Например, сэкономить в это время получится на платежах за интернет и кабельное телевидение. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Алла Бредец.

"У нас действует правило №354, в котором предусмотрено всего две возможности не производить оплату за коммунальные услуги: в случае временного отсутствия потребителя коммунальных услуг и в случае, если данная услуга была оказана ненадлежащего качества и с превышением определённого перерыва", — сказала она.

За жилищные услуги, например ремонт, содержание и уборку, платить нужно. Эксперт отметила, что снизить сумму в квитанции помогут счётчики, ведь оплата производится по факту потреблённого ресурса. Специалист также напомнила, что с 1 марта можно получить перерасчёт платы за твёрдые коммунальные отходы при отсутствии свыше пяти дней. Для этого необходимо подать заявление и предоставить подтверждение, например посадочные талоны. Обращение можно написать как до планируемого отъезда, так и в течение 30 дней после него.