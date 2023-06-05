Пенсионерам увеличат компенсации, субсидии и доплаты: Кого ждёт прибавка Меняются суммы компенсаций. В частности, по льготам на проезд, в том числе на дачи и к местам отдыха. К тому же изменится начисление льгот на оплату услуг ЖКХ. Что надо учесть пенсионерам? 4 июня, 23:40 Суммы компенсаций для пенсионеров вырастут. Обложка © Shutterstock

В Социальном фонде России обратили внимание на то, что с июня расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно получить по электронному сертификату. Теперь в нём появилось 26 новых позиций. Среди них — протезы верхних и нижних конечностей. Всего в перечне насчитывается уже около 270 различных средств реабилитации.

В СФР обратили внимание и на то, что получить компенсацию за проезд из районов Крайнего Севера теперь можно дистанционно. Такая возможность появилась в октябре прошлого года. Соответственно, сейчас наступил первый летний сезон, когда можно ею воспользоваться.

Как пояснили в СФР, раньше северяне могли обратиться за компенсацией лишь при личном посещении клиентской службы соцфонда или многофункционального центра. Теперь у них есть возможность подать заявление на возмещение расходов не выходя из дома.

— В следующем году для льготников правительство планирует запустить электронные сертификаты на оплату ЖКХ. Они будут выдаваться только тем, кто имеет постоянные льготы на оплату коммунальных услуг, а не временные субсидии. Например, инвалидам, ветеранам и т.д. Сейчас льготники точно так же оплачивают полную стоимость, а затем ждут, когда часть суммы вернётся им. Это не самая удобная схема, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, владельцы сертификатов на определённую льготу в 30% или 50% смогут оплачивать только сумму со скидкой, а на остальную часть предоставлять сертификат. Так будет удобнее не только гражданам, но и самим коммунальщикам, поскольку, по прогнозу экспертов, такая схема сможет уменьшить количество должников.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров. Если его примут, то отпуск вырастет на семь календарных дней. В этом случае продолжительность их отпуска увеличится с 28 до 35 календарных дней в году. На этот момент обратил внимание юрист "Европейской юридической службы" Станислав Огородников.

Изменятся льготы на проезд. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

— Сейчас работающие пенсионеры имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в году (при наличии инвалидности — до 60 дней в году). Законопроект пока не внесён в Госдуму официально и находится на согласовании в Российской трёхсторонней комиссии (куда входят представители правительства, работодателей и профсоюзов), — уточнил Станислав Огородников.

В ряде регионов для пенсионеров предусмотрен льготный проезд в дачный сезон. Например, в Санкт-Петербурге люди преклонного возраста могут ежегодно с 27 апреля по 31 октября пользоваться пригородным автобусным транспортом, оплачивая только 10% стоимости билета, остальная часть компенсируется из бюджета города. Эти льготы предоставляются всем людям пенсионного возраста, проживающим в Санкт-Петербурге.

В Иркутской области, отметил Станислав Огородников, неработающие пенсионеры-дачники по закону бесплатно добираются до своих участков на пригородных электропоездах или автобусах. Льготный период длится с 1 мая до 30 сентября. В Челябинской области с 1 мая по 15 октября для пенсионеров-садоводов действует 70-процентная скидка на проезд в электричках. Получить её можно при покупке месячного абонемента и использовать на протяжении 15 дней в месяц.

— В наилучшем положении оказываются пенсионеры Москвы и Московской области, для которых проезд в пригородном транспорте является бесплатным круглый год, — добавил Станислав Огородников.

Также стоит отметить, что в июне изменится график получения социальных выплат. Люди, которые обычно получают пенсии с 10-го по 12-е число, могут прийти за деньгами раньше. Их перечислят в последний рабочий день — пятницу, 9 июня. В 2023 году 10 и 11 июня выпадают на субботу и воскресенье соответственно. Понедельник, 12 июня, — День России, то есть это нерабочий праздничный день. Следовательно, будут длинные выходные — с 10 по 12 июня.

Авторы Нина Важдаева