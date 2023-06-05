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Пенсионерам увеличат компенсации, субсидии и доплаты: Кого ждёт прибавка

Меняются суммы компенсаций. В частности, по льготам на проезд, в том числе на дачи и к местам отдыха. К тому же изменится начисление льгот на оплату услуг ЖКХ. Что надо учесть пенсионерам?

4 июня, 23:40
<p>Суммы компенсаций для пенсионеров вырастут. Обложка © Shutterstock</p>

Суммы компенсаций для пенсионеров вырастут. Обложка © Shutterstock

В Социальном фонде России обратили внимание на то, что с июня расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно получить по электронному сертификату. Теперь в нём появилось 26 новых позиций. Среди них — протезы верхних и нижних конечностей. Всего в перечне насчитывается уже около 270 различных средств реабилитации.

В СФР обратили внимание и на то, что получить компенсацию за проезд из районов Крайнего Севера теперь можно дистанционно. Такая возможность появилась в октябре прошлого года. Соответственно, сейчас наступил первый летний сезон, когда можно ею воспользоваться.

Как пояснили в СФР, раньше северяне могли обратиться за компенсацией лишь при личном посещении клиентской службы соцфонда или многофункционального центра. Теперь у них есть возможность подать заявление на возмещение расходов не выходя из дома.

В следующем году для льготников правительство планирует запустить электронные сертификаты на оплату ЖКХ. Они будут выдаваться только тем, кто имеет постоянные льготы на оплату коммунальных услуг, а не временные субсидии. Например, инвалидам, ветеранам и т.д. Сейчас льготники точно так же оплачивают полную стоимость, а затем ждут, когда часть суммы вернётся им. Это не самая удобная схема, рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, владельцы сертификатов на определённую льготу в 30% или 50% смогут оплачивать только сумму со скидкой, а на остальную часть предоставлять сертификат. Так будет удобнее не только гражданам, но и самим коммунальщикам, поскольку, по прогнозу экспертов, такая схема сможет уменьшить количество должников.

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров. Если его примут, то отпуск вырастет на семь календарных дней. В этом случае продолжительность их отпуска увеличится с 28 до 35 календарных дней в году. На этот момент обратил внимание юрист "Европейской юридической службы" Станислав Огородников.

Изменятся льготы на проезд. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Изменятся льготы на проезд. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Сейчас работающие пенсионеры имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в году (при наличии инвалидности — до 60 дней в году). Законопроект пока не внесён в Госдуму официально и находится на согласовании в Российской трёхсторонней комиссии (куда входят представители правительства, работодателей и профсоюзов), уточнил Станислав Огородников.

В ряде регионов для пенсионеров предусмотрен льготный проезд в дачный сезон. Например, в Санкт-Петербурге люди преклонного возраста могут ежегодно с 27 апреля по 31 октября пользоваться пригородным автобусным транспортом, оплачивая только 10% стоимости билета, остальная часть компенсируется из бюджета города. Эти льготы предоставляются всем людям пенсионного возраста, проживающим в Санкт-Петербурге.

В Иркутской области, отметил Станислав Огородников, неработающие пенсионеры-дачники по закону бесплатно добираются до своих участков на пригородных электропоездах или автобусах. Льготный период длится с 1 мая до 30 сентября. В Челябинской области с 1 мая по 15 октября для пенсионеров-садоводов действует 70-процентная скидка на проезд в электричках. Получить её можно при покупке месячного абонемента и использовать на протяжении 15 дней в месяц.

В наилучшем положении оказываются пенсионеры Москвы и Московской области, для которых проезд в пригородном транспорте является бесплатным круглый год, добавил Станислав Огородников.

Также стоит отметить, что в июне изменится график получения социальных выплат. Люди, которые обычно получают пенсии с 10-го по 12-е число, могут прийти за деньгами раньше. Их перечислят в последний рабочий день — пятницу, 9 июня. В 2023 году 10 и 11 июня выпадают на субботу и воскресенье соответственно. Понедельник, 12 июня, — День России, то есть это нерабочий праздничный день. Следовательно, будут длинные выходные — с 10 по 12 июня.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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