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1 июня, 00:41

Российские льготники получат счета за ЖКХ со скидкой до 50%

"Известия": Российские льготники получат счета за ЖКХ со скидкой до 50%

Уже в следующем году государство начнёт компенсировать плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не гражданам, как это делается сейчас. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Минстрой, данная мера позволит некоторым группам россиян сэкономить значительную сумму на оплату коммунальных услуг, а также поспособствует борьбе с ростом долгов за ЖКУ.

По данным газеты, в России появится специальный домен, который объединит разные сервисы сферы ЖКХ. Один из них как раз и будет использоваться для возмещения затрат за коммунальные услуги тех, кто имеет право на льготы. В частности, в их числе инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ и представители других льготных групп.

"Гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом", — уточнили в Минстрое.

Названы причины, позволяющие россиянам требовать перерасчёт за услуги ЖКХ

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Ранее Лайф писал, что получить льготы на оплату услуг ЖКХ стало проще. Россиянам рассказали, у кого изменятся суммы в квитанциях и на сколько именно.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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