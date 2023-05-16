Получить льготы на оплату услуг ЖКХ стало проще: У кого изменятся суммы в квитанциях и на сколько Этой весной упростилась процедура получения субсидий, а также выросло число льготников. Кто и на сколько сможет снизить суммы в квитанциях и как получить компенсацию? 15 мая, 23:40 Стало легче сэкономить на коммунальных платежах. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обычно с 1 июня каждого года повышали тарифы ЖКХ. В этом году индексации не будет, так как она прошла внепланово в конце прошлого года. Следующее повышение пройдет 1 июля 2024 года. При этом сейчас постоянно появляются новшества, которые касаются упрощения процессов получения компенсаций и различных льгот на оплату услуг ЖКХ.

О субсидиях на услуги ЖКХ говорится в статье 159 Жилищного кодекса. Получить их может каждый, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. На федеральном уровне право на субсидию получают люди, если на ЖКУ они тратят более 22% дохода. На региональном уровне этот показатель может быть меньше. Например, в Москве такой порог составляет 10% от совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу.

Оформить субсидию на коммунальные платежи стало проще. Фото © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Кстати, сейчас получить субсидии стало проще. Этой весной внесены изменения в Правила предоставления субсидий. Теперь субъекты РФ при установлении регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату смогут применять дифференциацию. Они смогут также устанавливать критерии такой дифференциации с учётом методических рекомендаций, утверждённых Минстроем России.

— Таким образом, круг лиц, претендующих на назначение субсидии, может быть расширен в зависимости от среднедушевого дохода семьи или отнесения к какой-либо категории. Это касается, например, пенсионеров. Чтобы получить субсидию, не требуется быть отнесённым к какой-то категории граждан или быть малоимущим, — уточнил Валентин Лупу.

Пенсионерам положены субсидии на оплату услуг ЖКХ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

По общему правилу, право на субсидии имеют пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма, члены жилищных кооперативов и собственники. Субсидии им будут назначаться, если они тратят на оплату коммунальных услуг свыше установленного федерального стандарта или стандартов или иных критериев, установленных законодательством субъектов РФ.

— Кроме того, правительство уточнило правила расчёта дохода семьи. Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Ранее правила предусматривали, что отсчёт указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления, — добавил Валентин Лупу.

Также сокращён перечень оснований, по которым могут приостановить выплату субсидий. Это можно сделать по решению уполномоченного органа. Например, если у жильца появилась задолженность по оплате коммунальных платежей. Причём подтверждённая вступившим в законную силу судебным актом.

— Тут есть срок давности. Учитываются задолженности, которые образовались не позднее, чем за последние три года, — обратила внимание юрист Елена Кузнецова.

Сейчас обсуждается вопрос по оптимизации назначения субсидий. В частности, упрощение порядка подачи заявлений и документов, необходимых для назначения льготы.

— Кроме того, не стоит забывать и о возможности сэкономить на услугах ЖКХ за счёт установки индивидуальных приборов учёта, замене одноставочного тарифа на тариф, дифференцированный по зонам суток. Нужно учитывать также, что летом можно вернуть часть денег за оплату услуг ЖКХ. Это рекомендуется сделать, если жильцы отсутствовали в квартире более пяти дней подряд, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева