Названы причины, позволяющие россиянам требовать перерасчёт за услуги ЖКХ

Граждане вправе требовать перерасчёт за потребление электроэнергии и воды при некачественном оказании услуг, рассказала "Москве 24" зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она напомнила о существовании правительственного постановления, согласно которому некачественное предоставление коммунальных услуг или длительное отсутствие воды, электроэнергии или другого ресурса даёт право пользователям требовать произвести перерасчёт.

Так, например, считается некачественным предоставлением коммунальных услуг, если из крана с горячей водой течёт еле тёплая. Грязная вода тоже даёт россиянам возможность "качать права". То же самое касается не соответствующего нормам напряжения и качества электрического тока.

"Это может быть недостаточная мощность, бывают перепады напряжения. Бывает так, что лампочка горит вполнакала", — пояснила Разворотнева.

По словам Разворотневой, не нужно стесняться звонить в аварийно-диспетчерскую службу. Оттуда должны приехать специалисты, которые задокументируют нарушения. С этого периода будет осуществляться перерасчёт. Окончанием этого периода станет подписанный вами акт об устранении недостатков.