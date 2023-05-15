В Госдуме предложили давать иногородним студентам скидку в 50% на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить 50-процентную скидку на оплату ЖКХ для студентов колледжей и вузов на очной основе, которые вынуждены арендовать жильё. Комментарий из обращения на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова публикует RT.

Парламентарий отмечает, что поиск места жительства на время учёбы является одной из главных проблем иногородних студентов. И в случае если мест в общежитиях не остаётся, тратить деньги на проживание вынуждены родители учащихся.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющими возможности проживать в общежитии образовательной организации", — говорится в обращении.