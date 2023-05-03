В России предложили увеличить объёмы финансирования научных исследований

В России нужно увеличить объёмы финансирования и количество научных исследований. Как заявила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, это нужно для укрепления отечественного технологического суверенитета. Копия её обращения в профильные министерства есть в распоряжении RT.

В письме указано, что один из главных экономических индикаторов, по которым сравниваются страны, — это отношение расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) к ВВП. По словам Лантратовой, президент Владимир Путин много раз говорил о значимости НИОКР, но сейчас, в условиях санкций, это особенно актуально.

Лантратова рассказала, что к ней обратились преподаватели и студенты Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, внеся конкретные предложения о законодательном стимулировании развития целевых фондов, одно из них — освободить от налога на прибыль доходы компаний, полученные от научно-исследовательской деятельности.

Также поступило предложение увеличить лимиты выручки и прибыли, что, например, освобождает участника проекта "Сколково" от необходимости платить налоги по НДС в десятилетний период со дня получения статуса участника проекта. По словам Лантратовой, это поможет увеличить объёмы финансирования и число проводимых научных исследований, укрепляя отечественный технологический суверенитет.