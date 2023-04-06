ЭИСИ объявил приём заявок на отбор проектов по общественно-политическим наукам

Сегодня, 6 апреля, стартовал приём заявок на отбор научных исследований в сфере общественно-политических наук. Организаторами являются Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Минобрнауки РФ и Российская академия наук. Приём заявок продлится до 30 апреля.

Как рассказали в пресс-службе института, тематическими направлениями проектов станут социально-политические коммуникации, исторические основы российской государственности, образ будущего страны, роль и место РФ в мире. Участники отбора смогут представить проекты по тематике российской идентичности, ценностных констант и переменных российской государственности, основных маркеров и параметров сильного суверенного государства, традиционных ценностей и другие.

"Поддержка научных проектов является традиционной и важной для ЭИСИ деятельностью. В современных условиях поддержка отечественных школ общественно-политических наук приобретает особую актуальность", — отметила исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

В 2023 году предусмотрено два направления финансовой поддержки исследователей. Первое нацелено на поддержку коллективных проектов в указанной сфере без предъявления требований к возрасту руководителя проекта. Второе направление призвано поддержать коллективные проекты под руководством молодых учёных (до 39 лет). Также вся команда должна состоять из молодёжи. Общий объём финансирования проектов — 200 миллионов рублей. Лучшие исследования определят не позднее 1 июля текущего года. С принципами отбора и оценки заявок можно ознакомиться здесь.