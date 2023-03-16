На второй конкурс президентских грантов 2023 года подали заявку более 11 тысяч проектов

Некоммерческие организации (НКО) представили на второй конкурс 2023 года 11 379 проектов в Фонд президентских грантов, приём заявок завершился накануне. Об этом рассказали в самом объединении.

Свои инициативы предложили 9896 НКО из 88 регионов страны, кроме Херсонской области. Из новых регионов было подано для участия 25 проектов. В основном заявители запросили гранты в группе до одного миллиона рублей — 5716 инициатив (50,2%) и на сумму от одного до пяти миллионов рублей — 4891 поданный проект (43%).

"В этот раз популярными грантовыми направлениями у авторов проектов стали "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" — 2251 (19,8%), "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" — 1747 (15,3%), "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" — 1742 (15,3%)", — отметили в фонде.

28 марта состоится заседание объединённого экспертного совета, на котором будет принято решение по заявкам, поданным с нарушением положения о конкурсе. А итоги подведут в июне этого года. Уже с июля проекты-победители могут быть реализованы.