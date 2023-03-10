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10 марта, 13:38

Поддержку Президентского фонда культурных инициатив получит 881 проект

Поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам второго грантового конкурса получит 881 творческий проект на сумму более 3,6 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе фонда, они будут реализованы в каждом российском регионе.

"Грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, их реализация предусмотрена во всех субъектах РФ. Общая сумма поддержки составила 3 695 486 371 руб. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3 721 197 335 руб.", — сказано в сообщении.

Также указано, что по числу поддержанных проектов рейтинг регионов возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская, Новосибирская, Московская, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области. Известно, что самым крупным проектом оказались гастроли Театра Олега Табакова со спектаклем "Страсти по Бумбарашу". Грант на данный проект составляет 83 392 980 рублей.

На проекты НКО в новых регионах РФ выделят почти 500 млн рублей президентских грантов

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Ранее стало известно, что в Петербурге запустят открытый конкурс на эскизный проект памятника певцу Фёдору Шаляпину, 150-летие которого празднуется в этом году. Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, уже принято решение присвоить театру "Мюзик-холл" имя Шаляпина.

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VK / Президентский фонд культурных инициатив

Оксана Попова
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