Поддержку Президентского фонда культурных инициатив получит 881 проект

Поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам второго грантового конкурса получит 881 творческий проект на сумму более 3,6 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе фонда, они будут реализованы в каждом российском регионе.

"Грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, их реализация предусмотрена во всех субъектах РФ. Общая сумма поддержки составила 3 695 486 371 руб. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 3 721 197 335 руб.", — сказано в сообщении.

Также указано, что по числу поддержанных проектов рейтинг регионов возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская, Новосибирская, Московская, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области. Известно, что самым крупным проектом оказались гастроли Театра Олега Табакова со спектаклем "Страсти по Бумбарашу". Грант на данный проект составляет 83 392 980 рублей.