Мы_На_Связи: Объявлены даты первого молодёжного телеком- и IT-фестиваля на площадке "Сколково"

Первый всероссийский молодёжный телеком- и IT-фестиваль #Мы_На_Связи пройдёт в технопарке "Сколково" 24 и 25 мая. Об этом Лайфу сообщили организаторы. Представители более 150 российских IT-компаний расскажут студентам вузов и начинающим специалистам о возможностях развития в отрасли. Гости погрузятся в мир новых технологий, познакомятся с лидирующими телеком- и IT-предприятиями, достижениями индустрии, а также узнают о карьерных возможностях.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль поможет усилить фокус внимания на информационных технологиях в сложных, сквозных и иногда неочевидных для молодёжи дисциплинах.

"Наша общая цель сегодня — создать все условия для развития начинающих специалистов сферы IT и показать студентам, что в нашей стране есть огромное количество возможностей для старта карьеры в самых разных областях технологической отрасли. Фестиваль #Мы_На_Связи станет масштабной площадкой для объединения молодых талантов, крупнейших телеком- и IT-компаний и представителей власти", — прокомментировал первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

На площадке фестиваля будет организовано более 15 тематических зон, посвящённых разным категориям отрасли. Среди них — микроэлектроника и телеком-технологии, квантовые технологии, VR&AR, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация промышленности и многое другое.

В рамках фестиваля пройдут лектории, деловой форум, будет организована экспозиция студенческих проектов, зона киберсоревнований. Помимо насыщенной выставочной программы студенты получат возможность для развития и старта карьеры: узнают о возможностях трудоустройства, получат карьерные консультации и рекомендации по построению собственного трека развития от карьерных специалистов, познакомятся с сотрудниками кадровых отделов и даже получат возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях.

"Сегодня не хватает площадок, где компании и молодые специалисты могли бы активно, а главное, продуктивно взаимодействовать друг с другом. Фестиваль #Мы_на_связи в "Сколково" станет именно таким местом. Здесь студенты IT-специальностей смогут встретиться вживую с работодателями, познакомиться с представителями стартапов и буквально за два дня устроиться на стажировку. Для технологических компаний, в том числе для резидентов "Сколково", это возможность найти перспективные кадры и свежие идеи", — говорит генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров.