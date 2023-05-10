В Госдуме призвали вдвое повысить порог страхования вкладов, но не для всех

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил вдвое увеличить предельный размер страховой суммы банковского вклада для граждан, имеющих на иждивении студентов платных отделений. Фрагмент из обращения законодателя на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной публикует RT.

Фёдоров отметил, что для многих родителей крайне важно предоставить ребёнку все условия для обучения в вузах и техникумах. Но зачастую это требует значительных финансовых затрат из семейных бюджетов, включая проезд и проживание в другом городе.

Любой форс-мажор или изменения, такие как отзыв лицензии у банка, могут повлиять на дальнейшее обучение ребёнка, определяющее его будущую профессию и судьбу, заметил депутат. В соответствии с законом в подобных ситуациях предусмотрены страховые возмещения для вкладчиков банков. Размер возмещения составляет 100% суммы вклада, но не более 1,4 миллиона рублей.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части повышения максимального размера суммы страхового возмещения по банковским вкладам до 2,8 миллиона рублей для обладателей счетов, имеющих на иждивении лиц, получающих высшее либо среднеспециальное образование на платной основе на момент наступления страхового случая", — говорится в тексте письма.