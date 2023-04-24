РБК: Минфин и ЦБ завершили разработку законопроекта о добровольных сбережениях

Минфин и Банк России направили в Правительство РФ законопроект о программе долгосрочных сбережений. По информации РБК, его рассмотрение запланировано на 24 апреля.

Документ предлагает внести правки во множество законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах и об обязательном пенсионном страховании. Цель нововведений — формирование дополнительного дохода россиян на будущее и создание финансовой "подушки безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций.

Из законопроекта следует, что долгосрочные сбережения будут формироваться за счёт взносов граждан и средств ранее созданных пенсионных накоплений. При этом тем, кто внесёт на счёт до 400 тысяч рублей в год, будет доступен налоговый вычет в размере до 52 тысяч. Кроме того, предполагается софинансирование отчислений со стороны государства. Его коэффициент будет зависеть от размера дохода вкладчика. Максимальная сумма составит 36 тысяч рублей в год.

"Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений осуществляется в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом уплаты физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений", — говорится в документе.

Забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода будет возможно только в исключительных случаях. К ним относятся оплата дорогостоящего лечения участника программы или его близких родственников, а также получение высшего образования ребёнком. Операторами программы долгосрочных сбережений выступят негосударственные пенсионные фонды.