Малообеспеченным могут разрешить вклады с повышенным процентом В Госдуме готовится законопроект о социальных вкладах. Основная идея — повышенная ставка для тех, кто имеет невысокий уровень дохода. Кто и как будет оценивать доход и какие условия предложат? 3 апреля, 23:40 Облака © ТАСС / Геодакян Артём

Руководство Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку сообщило о доработке документа о повышенной ставке для вкладов малоимущих граждан. Факт подготовки такого нормативного акта подтвердили и источники из Банка России.

Кто сможет открыть социальный вклад по повышенной ставке

По информации из Госдумы, предполагается, что открытие социальных вкладов будет возможно только в банках, участвующих в системе страхования вкладов. А воспользоваться этой услугой смогут граждане, получающие меры социальной поддержки, и те, кто мог бы теоретически на такую поддержку претендовать. При этом никаких дополнительных справок гражданам из указанной категории брать не придётся — все данные будут предоставляться автоматически из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. В банке – участнике программы россиянин сможет получить информацию о возможности открыть социальный вклад с повышенной ставкой, просто предъявив свой паспорт.

По предложению ЦБ ставка по такому вкладу, скорее всего, будет не ниже уровня ключевой плюс один пункт (сейчас ключевая ставка — 7,5%). Что касается максимальной суммы социального вклада, то в настоящее время она пока не названа. Дело в том, что некоторые заинтересованные госведомства считают необходимым ввести ограничения для вкладов малоимущих до 100 тыс. рублей и запретить взимать комиссию за открытие счёта и его обслуживание, но представители банковского сообщества высказываются о нецелесообразности установки такого низкого "потолка”.

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— Социальные вклады могут быть востребованы людьми с пусть невысокими, но стабильными доходами. Конечно, те, кто буквально выживает на соцпособия, ни о каких вкладах не думают, — пояснила Лайфу финансовый эксперт Татьяна Упир. — Если по соцвкладам будет установлен слишком низкий "потолок", то это ограничит доходность, а значит, потеряется экономический смысл размещения денег на таком депозите.

При этом специалист указала, что для банков открытие таких вкладов не принесёт прямой выгоды, в связи с этим, по её мнению, данный продукт, скорее всего, будет неким обязательством для крупных кредитных организаций с госучастием.

Данную мысль подтвердил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

— Законопроект о вкладах для малоимущих разрабатывается как мера социальной поддержки. Данный финансовый инструмент должен помогать сохранить денежные средства и получать процент от внесённой суммы малообеспеченным гражданам. Но так как эти вклады социальные, скорее всего, они будут иметь строго определённые параметры и некоторые ограничения по ставке и по сумме. Однако, замечу, что банки и так получают неплохую прибыль и часть этой прибыли может быть направлена в виде выплат по вкладам малоимущих.

Кому будет выгоден социальный вклад

Большинство специалистов отмечают, что в целом идея введения сберегательных банковских продуктов для людей с небольшими доходами — здравая, однако она должна иметь для граждан явные преимущества перед обычными депозитами.

— Исходя из предварительно анонсированных условий, скорее всего, данный вид вкладов будет интересен прежде всего пенсионерам, — считает финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Это как раз та категория, которая может собрать некую небольшую сумму и разместить её под повышенную ставку. Государству выгодно, чтобы даже небольшие средства были в обороте банковской системы, а пенсионеры традиционно не торопятся размещать свои накопленные средства в облигации и прочие фининструменты, так как они сложны. Поэтому социальные вклады оправданны.

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Но депутат Александр Толмачёв предполагает, что сфера применения вкладов для малообеспеченных будет намного шире, чем просто сбережение накоплений пенсионеров.

— Средства для открытия социального депозита могут иметь разный источник: субсидии, накопления, наследство, продажа имущества. Люди с низким уровнем дохода вполне могут получить разово крупную сумму на руки, которая им может пригодиться не сразу. Возможность разместить их под выгодный процент — это справедливая поддержка. Подробные условия для этих вкладов будут известны уже после принятия законопроекта, но если не будет дополнительных ограничений, то продукт будет востребованным.

Кроме того, парламентарий пояснил, что основным вопросом для доработки нормативных документов о соцвкладах сейчас является создание объективной информационной системы, которая позволит реально определять не только доходы человека, но и его расходы, чтобы не получилось так, что социальным продуктом воспользовались те, для кого он не предназначен.

Для справки: по данным ЦБ, на начало 2023 года россияне сохраняли на долгосрочных вкладах около 7,92 трлн рублей — это минимум за последние 10 лет.

Кроме того, опрошенные Лайфом эксперты пояснили, что введение социальных вкладов с повышенной ставкой — это одна из нескольких очевидных мер, которые предпринимают Банк России и Минфин, чтобы вернуть сбережения россиян в банковскую систему.

Нужны ли соцвклады для малоимущих? 0 Да, это поможет людям защититься от инфляции. Да, при условии возможности накопить адекватную сумму. Нет, нуждающимся не до вкладов.

Авторы Максим Греков