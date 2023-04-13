Более 68 тысяч семей предпочли потратить материнский капитал в 2023 году на образование детей

С начала 2023 года уже почти 68,7 тысячи российских семей направили материнский капитал на образование детей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Социального фонда. На эти цели было перечислено уже свыше двух миллиардов рублей. Кстати, обучение детей — одно из наиболее популярных направлений использования средств материнского капитала: около 17% россиянок предпочитают потратить средства именно таким способом.

Распорядиться средствами для оплаты детского сада или обучения по дошкольным программам можно сразу после рождения малыша. А вот потратить деньги на обучение по программам основного и дополнительного образования возможно только после того, как ребёнку исполнится три года. И в том, и в другом случае, напомнили в Соцфонде, использовать средства можно на любого из детей, которые воспитываются в семье. Условие только одно: на дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет.

Материнский капитал в 2023 году также можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, если приобретаемое жилое помещение находится на территории России, а ещё — на формирование накопительной части пенсии матери. Средствами из материнского капитала также можно компенсировать затраты на определённые товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Лайф напоминает, что подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда. Кроме того, можно лично обратиться в МФЦ. После одобрения средства зачисляются, как правило, в течение пяти рабочих дней.