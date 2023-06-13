Юрист рассказала, когда можно получить деньги вместо отпуска

В России по закону запрещена выплата компенсации взамен отпуска. Об этом рассказала юрист, основатель консалтингового центра "Закирова и партнёры" Жанна Закирова. Правда, есть одно исключение, отметила эксперт.

"Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом", — уточнила Закирова в беседе с Ura.ru.

По её словам, пренебрежительно относиться к отдыху неэффективно с точки зрения не только закона, но и продуктивности на работе. Кроме того, это сказывается на повышении травматизма на предприятии, добавила Закирова.

Также юрист предупредила, что сотрудник может перенести время отдыха, если работодатель не известил о начале этого периода.

"Отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. О дате начала отпуска работодатель обязан извещать за две недели, иначе работник может требовать переноса в любое удобное время. А это неудобство для рабочих процессов предприятия", — указала Закирова.

Отпуск может быть разделён на части, но при этом одна из них не может быть менее 14 календарных дней. Разделение происходит только по соглашению между сотрудником и работодателем. И если оно не достигнуто, то и разделения отпуска на части не будет, резюмировала Закирова.