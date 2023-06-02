Россияне рассказали, куда поедут в отпуск летом

Большая часть (64%) россиян выбрали родную страну для проведения отпуска, за границу решили отправиться менее 17%. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Авто Mail.ru".

По данным аналитиков, 82% россиян возьмут отпуск летом, работать без отдыха будут 13%, а 5% пока находятся в раздумьях. При этом 12% респондентов поделились, что собираются поехать на дачу, а вот остальные (около 7%) намерены отдыхать дома.

На солнечный юг России отправятся 59% респондентов. 14% отдали предпочтение Центральной части страны, 7% — северу, более 6% — Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Свыше 5% выбрали для отдыха Азию, а менее 5% — Европу.

В опросе приняли участие более 3000 читателей портала.